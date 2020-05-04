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Роналду вылетел в Турин

4 мая 2020, 22:35
Криштиану Роналду. Фото Record.
Криштиану Роналду. Фото Record.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вылетел в Турин на частом самолете, сообщает Football Italia. Сегодня игроки команды прошли медобследование. Португалец во время пандемии коронавируса вылетел на родину, где проводил время с семьей.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист летел в Италию через Мадрид, но в столице Испании ему не давали разрешение лететь дальше, в связи с чем он задержался. По имеющимся данным, португалец все же сумел продолжить полет и в ближайшее время должен прибыть в Италию.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 624 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 250 986 человек умерли, выздоровели — 1 179 863.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.

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