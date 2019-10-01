Роналду вновь заявил, что не исключает завершения карьеры через год

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру по окончании сезона. Ранее он уже делал подобное заявление.

— Я все еще люблю футбол. Люблю развлекать людей, люблю тех, кто любит Криштиану, — цитирует португальца Sport Bible. — Речь здесь не о возрасте, а о менталитете. Я не сумасшедший. Я не одержим тренировками, я одержим успехом. Это совершенно разные вещи. В последние пять лет я начал наслаждаться мыслями о себе вне футбола. Кто знает, что случится через год или два? Бизнес? Нужно верить в себя. В футболе у меня больше контроля: я знаю, что делаю. В бизнесе сложнее, нужно полагаться на других людей. Но у меня хорошая команда. Это будет испытанием для меня. Мне понадобились годы упорной и самоотверженной работы в футболе, чтобы достичь того, что мне удалось. Вне футбола я еще не на том уровне. Но я целеустремленный парень, и не хочу быть вторым или третьим. Я хочу быть первым. Я сделаю это, сто процентов.

34-летний нападающий в текущем сезоне провел шесть матчей за «Ювентус» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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