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Роналду вернулся к тренировкам. Кажется, он не очень рад

19 мая 2020, 20:12
Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.

В сети появилось фото прибытия нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на базу клуба. Футболисты возвращаются к тренировкам после двухмесячного карантина.

На снимке португалец выглядит усталым и не очень довольным.

Изначально планировалось, что серия A, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня, однако решение еще не принято, и дату могут сместить.

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