Роналду вернется в Турин и будет находиться на карантине

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в Турин после положительного теста на COVID-19, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Накануне стало известно: 35-летний футболист сдал тест в сборной Португалии. Теперь он пропустит матч Лиги наций со Швецией. Тестирование остальных игроков чемпионов Европы-2016 накануне не выявило других случае заражения.

Португалец должен будет пробыть на самоизоляции не менее 10 дней и сдать один отрицательный тест. Он точно пропустит матч чемпионата Италии с «Кротоне» и игру Лиги чемпионов с киевским «Динамо». Пока неизвестно, сможет ли он выйти на поле до конца октября — против «Вероны» в чемпионате и «Барселоны» в ЛЧ.

По регламенту УЕФА, футболист должен сдать отрицательный тест на коронавирус за семь дней до матча. «Юве» примет «Барселону» 28 октября.

35-летний португалец в текущем сезоне провел два матча за «Юве» и забил три мяча.