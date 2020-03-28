Роналду согласился на снижение зарплаты из-за карантина
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дал согласие на снижение своей зарплаты. Сезон в Италии и большинстве других стран прерван из-за пандемии коронавируса.
По данным Tuttosport, Роналду готов отказаться от части годовой зарплаты. В таком случае он заработает на 4 миллиона евро меньше. Готовы пойти на такой шаг и другие игроки «Юве». Среди них Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Указано, что они откажутся от зарплаты как минимум на 1,5 месяца.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте