Роналду сегодня прибудет на церемонию в Милане, где его наградят как лучшего игрока серии А

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду решил отказаться от посещения церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Вместо этого он отправится в Милан на гала-церемонию награждения лучших в итальянском футболе по итогам прошлого сезона.

Как информирует Sport Mediaset, португалец решил проигнорировать гала-вечер в Париже, так как, вероятнее всего, «Золотой мяч» получит форвард «Барселоны» Лионель Месси. Сам игрок «Юве» в этот вечер получит премию лучшему футболисту серии А сезона-2018/19.

34-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 16 матчей за «Ювентус» и забил семь мячей при двух голевых передачах.

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