Роналду пропустит матчи с «Кротоне» и киевским «Динамо»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду после положительного теста на COVID-19 будет находиться на самоизоляции не менее 10 дней.

Как сообщает Sky Sport Italia, итальянские власти сократили срок обязательной самоизоляции. Если футболист по прошествии этого срока сдаст один отрицательный тест на коронавирус, то сможет вернуться к работе.

Расписание «Юве» на ближайшее время в итальянской серии A и Лиге чемпионов такое: «Кротоне» (в гостях, 17 октября), киевское «Динамо» (в гостях, 20 октября), «Верона» (дома, 25 октября), «Барселона» (дома, 28 октября).

Матчи с «Кротоне» и «Динамо» футболист, таким образом, точно пропустит. У него есть шанс выйти на поле в играх с «Вероной» и «Барселоной».

35-летний португалец в текущем сезоне провел два матча за «Юве» и забил три мяча. Он сдал положительный тест, находясь в расположении сборной Португалии.