Роналду прилетел в Барселону на медосмотр

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня приехал в Барселону. Португалец проведет в одной из клиник углубленное медобследование, сообщает Marca со ссылкой на каталонское радио RAC1.

Роналду получил повреждение в сборной Португалии. Он не смог завершить матч отборочного турнира Евро-2020 против Сербии (1:1). Футболист был заменен в первом тайме.

Ранее "Ювентус" сообщил, что Криштиану избежал серьезной травмы. Ему было диагностировано повреждение правого бедра. Сам игрок заявил, что на восстановление ему может понадобиться одна-две недели.