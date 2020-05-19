Роналду прибыл на базу «Ювентуса», сегодня он впервые будет тренироваться с командой после карантина
19 мая 2020, 10:50
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня проведет первую тренировку с командой после карантина, сообщает Goal.com.
Сообщается, что 35-летний португалец прибыл на базу «бьяконери». Роналду вернулся в Турин из Португалии 5 мая, после чего провел 14 дней на обязательном карантине.
#Juventus: #Ronaldo ? arrivato alla Continassa // Ronaldo has arrived at Continassa 7???@GoalItalia pic.twitter.com/TpqHJ0spjP— Romeo Agresti (@romeoagresti) May 19, 2020
Возобновление чемпионата Италии-2019/20 планировалось 13 июня, однако власти Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня.
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