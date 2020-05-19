Роналду прибыл на базу «Ювентуса», сегодня он впервые будет тренироваться с командой после карантина

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня проведет первую тренировку с командой после карантина, сообщает Goal.com.

Сообщается, что 35-летний португалец прибыл на базу «бьяконери». Роналду вернулся в Турин из Португалии 5 мая, после чего провел 14 дней на обязательном карантине.

Возобновление чемпионата Италии-2019/20 планировалось 13 июня, однако власти Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня.