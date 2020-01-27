Роналду поздравил свою возлюбленную с днем рождения и подарил шикарный букет роз

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил с днем рождения свою девушку Джорджину Родригес.

На фото в Instagram футболист вместе с возлюбленной и детьми. В кадре также большой букет роз.

— С днем рождения, любовь моя! — написал португалец. — Я желаю тебе очень хорошего дня. Ты прекрасная женщина и отличная мать наших детей.

Сегодня Джорджине Родригес исполнилось 26 лет. В 2017 году у них родилась дочь. Также они воспитывают еще троих детей от суррогатной матери.