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Роналду после карантина выглядел недовольным. Но стоило вернуться на поле...

19 мая 2020, 20:51
Криштиану Роналду до начала тренировки. Криштиану Роналду после начала тренировки. Фото ФК "Ювентус"
Криштиану Роналду до начала тренировки.

Игроки «Ювентуса» продолжают тренировки малыми группами в рамках подготовки к возобновлению сезона серии A. Сегодня к занятиям приступил пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.

Португалец вернулся после двухмесячного карантина. В сети ранее появился снимок форварда, заезжающего на базу с недовольным выражением лица. Однако уже на самой тренировке Роналду явно получал удовольствие от работы.

Изначально планировалось, что серия A, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня, однако решение еще не принято, и дату могут сместить.

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