Роналду после карантина выглядел недовольным. Но стоило вернуться на поле...
Игроки «Ювентуса» продолжают тренировки малыми группами в рамках подготовки к возобновлению сезона серии A. Сегодня к занятиям приступил пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду.
??? Today @ JTC ? pic.twitter.com/LeNl1izxbV— JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2020
Португалец вернулся после двухмесячного карантина. В сети ранее появился снимок форварда, заезжающего на базу с недовольным выражением лица. Однако уже на самой тренировке Роналду явно получал удовольствие от работы.
Continuano gli allenamenti al JTC! ?? https://t.co/zHgBKtt35L#FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/mzcESrSrzp— JuventusFC (@juventusfc) May 19, 2020
Изначально планировалось, что серия A, прерванная из-за пандемии коронавируса, возобновится 13 июня, однако решение еще не принято, и дату могут сместить.