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Роналду показал, как тренирует свою невесту

17:14
Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес. Фото Instagram
Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес. Фото Instagram
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram видео, на котором тренирует свою невесту Джорджину Родригес.

— Тренировка моего прекрасного партнера, — подписал Роналду видео.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек. В связи с эти большинство соревнований в мире отменены, а спортсмены находятся на карантине по домам.

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