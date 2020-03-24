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Роналду похвастался стальным прессом. И показал родственников

00:17
Криштиану Роналду и его родственники. Фото instagram.com
Криштиану Роналду и его родственники. Фото instagram.com
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Сестра форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду — Катя Авейру — опубликовала новую фотографию со своими родственниками в Instagram.

На снимке главным действующим лицом стал 35-летний Роналду, который показал свой голый торс. Также на фото присутствуют (слева направо): Родриго Перейра Авейру, Алисия Авейру, Элеонор Кайрес и Эльма Авейру. Ранее появилась информация, что футболист «Ювентуса» отправился с семьей на родной португальский остров Мадейра из-за распространения коронавируса COVID-19.

«Семья продолжает бороться вместе и дома, заботясь о теле и разуме!» — подписала фото Катя Авейру.

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