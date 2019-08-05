Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал любимый фильм, а также предположил кем бы стал, если бы не футбол.

– Если бы не был футболистом, то стал бы актером или моделью, – приводит слова Роналду Tuttomercatoweb со ссылкой на YouTube-канал Soccer.com. – Сложно сказать, скорее всего актером, но не уверен, что у меня есть талант. Но всегда говорю, что если много работать, то можно достичь всего.

Любимый фильм? У меня много любимых фильмов, но больше всего мне нравится документальное кино. Наверное, "Молчание ягнят" – мой любимый. Мне нравится драма.

Роналду назвал футболиста, с которым бы хотел сыграть в одной команде