Роналду назвал футболиста, с которым бы хотел сыграть в одной команде

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал футболиста из прошлого, с кем бы хотел сыграть в одной команде.

– Есть так много замечательных футболистов, с которыми мне бы хотелось поиграть, но если мне придется выбирать одного, то я выберу одного из моих соотечественников, которого, к сожалению, больше нет, – приводит слова Роналду Tuttomercatoweb со ссылкой на YouTube-канал Soccer.com. – Я говорю об Эйсебио, одном из символов Португалии. Невероятный человек, пример для всех нас, было бы неплохо сыграть с ним в сборной.

Лучший гол в моей карьере? Трудно выбрать один, я забил около 700. Выбираю самый простой ответ и говорю последний и следующий, потому что для меня важны все голы.