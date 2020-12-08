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Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед». Спонсор клуба готов оплатить трансфер

11:59
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Компания Chevrolet, которая является титульным спонсором «Манчестер Юнайтед», готова профинансировать трансфер форварда «Ювенутса» Криштиану Роналду, сообщает Auto Esporte.

Португалец выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. Вместе с «МЮ» он завоевал девять трофеев.

Отметим, что акции «Ювентуса» выросли на 30 процентов после того, как в команде появился Роналду.

Футболист перешел в туринский клуб из «Реала» в июле 2018 года. «Ювентус» заплатил за трансфер португальца 112 миллионов евро.

В текущем сезоне 35-летний футболист участвовал в шести матчах Серии А, забив восемь голов. Пока нет информации о том, примет ли он предложение «МЮ».

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