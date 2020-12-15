Роналду: «Между просмотром футбольного матча, бокса и боя UFC я выбираю бои»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал любимые виды спорта, которые смотрит по телевизору.

«Футбол — моя страсть, но по телевизору я предпочитаю смотреть другие виды спорта. Между просмотром футбольного матча, бокса и боя UFC я выбираю бокс или UFC. Думаю, занятия боксом полезны для футбола, так как они обостряют чувства, вы учитесь двигаться», — цитирует Роналду Goal.

В текущем сезоне серии А 35-летний португалец провел 7 игр, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. 14 декабря Роналду был признан лучшим левым форвардом всех времен по версии издания France Football.