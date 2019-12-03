Роналду — лучший игрок прошлого сезона чемпионата Италии
02:14
В Милане состоялась гала-церемония награждения лучших игроков в итальянском футболе по итогам прошлого сезона.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком.
Лучшая команда — «Аталанта»
Лучший тренер — Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
Лучший вратарь — Самир Ханданович («Интер»)
Лучший арбитр — Джанлука Рокки
Символическая сборная: Ханданович — Канселу, Кьеллини, Кулибали, Коларов, Барелла, Пьянич, Иличич, Квальярелла, Сапата, Роналду.
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