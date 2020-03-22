Роналду и его агент закупают оборудование для борьбы с коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выделит средства для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает AS. Португалец последует примеру своего агента Жорже Мендеша. Мендеш приобрел для португальских клиник порядка 200 тысяч медицинских халатов, три аппарата для ИВЛ, а также выделил деньги больницам.

Португальцы надеются, что к их акции подключатся другие футболисты.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду переоборудет свои отели в клиники для бесплатного лечения коронавируса, однако новость оказалась фейком.

По последним данным коронавирусом заболело более 308 тысяч человек, из них выздоровело порядка 95 тысяч, умерло 13 тысяч. В России официально выявлено 306 случаев заболевания и 1 смерть.

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