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Роналду и Бонуччи поцеловали Дибалу во время послематчевого интервью. Видео

10:59
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Во время интервью после матча седьмого тура чемпионата Италии с «Интером» (2:1) форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу поцеловали его партнеры по команде Леонардо Бонуччи и Криштиану Роналду. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Дибала забил один из мячей «Юве» в этой игре. Второй гол в активе Гонсало Игуаина. «Ювентус» набрал 19 очков и вышел на первое место. У «Интера» 18 очков и вторая позиция.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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