Ромелу Лукаку: "Я здесь, чтобы вернуть "Интер" на вершину"

Новичок "Интера" Ромелу Лукаку прокомментировал переход в миланский клуб. Бельгиец заключил пятилетний контракт.

– "Интер" был единственным клубом, в который я хотел перейти, потому что "Интер" не для всех, – цитирует официальный сайт клуба Лукаку. – Я здесь, чтобы вернуть нерадзурри на вершину.

За два года в "Манчестер Юнайтед" Лукаку провел 96 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 13 результативных передач. Ранее он играл за такие команды, как "Андерлехт", "Челси", "Эвертон" и "Вест Бромвич".

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