Ромелу Лукаку: «Впереди грандиозная схватка с «Миланом»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал победу над «Удинезе» (2:0) в матче 22-го тура чемпионата Италии. Форвард оформил дубль.

— Думаю, что игра Кубка Италии против «Фиорентины» дала искру, в которой мы нуждались. Знали, что против «Удинезе» будет непросто, но мы забили два гола, и это важно для чемпионата, — цитирует бельгийца Sky Sport Italia. — Захватывающая битва на вершине турнирной таблицы. Впереди грандиозная схватка с «Миланом». У них сейчас все хорошо, надеюсь, что продолжим побеждать.

Напутствие 17-летнему Эспозито? Просто думаю, что я игрок, который хочет добиться успеха для команды. Для меня очень важно, чтобы она была на одной волне, поэтому стараюсь излучать позитивные эмоции.