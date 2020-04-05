«Рома» включилась в борьбу за Гетце

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце может продолжить карьеру в «Роме», сообщает Corriere dello Sport. Летом 27-летний немец станет свободным агентом, если не продлит контракт.

В текущем сезоне Гетце провел 19 матчей во всех турнирах, из которых в стартовом составе вышел лишь шесть раз. На его счету три гола и результативная передача. Ранее сообщалось о заинтересованности в подписании контракта с ним со стороны «Эвертона» и «Вест Хэма».