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«Рома» разгромила «Лечче»

23 февраля 2020, 21:55
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«Рома» в матче 25-го тура чемпионата Италии разгромила «Лечче» со счетом 4:0.

Команды расположились на пятом и 15-м местах соответственно.

Чемпионат Италии

Серия А

25-й тур

«Рома» — «Лечче» — 4:0 (2:0)

Голы: Дженгиз Юндер, 13 (1:0). Мхитарян, 37 (2:0). Джеко, 69 (3:0). Коларов, 80 (4:0).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Бруну Перес, Манчини, Мхитарян, Кристанте, Верету, Пеллегрини (Клайверт, 46), Джеко (Калинич, 82), Дженгиз Юндер (Перес, 61).

«Лечче»: Вигорито, Россеттини, Донати (Меккарьелло, 83), Кальдерони, Лучони, Манкосу, Маер (Тахцидис, 66), Петриччоне (Шахов, 46), Дейола, Барак, Лападула.

Предупреждение: Манчини, 49.

Судья: Джакомелли (Италия).

23 февраля. Рим. Стадион Олимпийский.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/

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