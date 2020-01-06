«Рома» проиграла «Торино»

«Торино» в гостях одержало победу над «Ромой» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме.

В составе «Торино» дублем отметился нападающий Андреа Белотти.

«Рома» с 35 очками располагается на 4-м месте в турнирной таблице серии А. «Торино» — 24 балла и 9-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Рома» — «Торино» — 0:2 (0:1)

Голы: Белотти, 45+2 (0:1). Белотти, 86 — с пенальти (0:2).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци, Манчини, Верету (Мхитарян, 63), Пеллегрини, Диавара, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 86), Джеко, Перотти (Калинич, 73).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна (Лаксальт, 89), Ринкон, Лукич, Верди (Мейте, 69), Белотти, Беренгер (М.Адопо, 90+6).

Предупреждения: Иццо, 15. Верди, 20. Диавара, 28. Верету, 45. Коларов, 53. Манчини, 64. Флоренци, 76.

Судья: Ди Белло (Италия).

5 января. Рим. Стадион Олимпийский.