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«Рома» продлила контракт с защитником Фасио

20 августа 2019, 15:09

«Рома» продлила контракт с аргентинским защитником Федерико Фасио, сообщается в официальным Twitter итальянского клуба.

Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2021 года. 32-летний защитник выступает за «Рому» с 2016 года, за это время он сыграл за клуб в 135 матчах, забив 11 голов и отдав 3 голевых передачи.

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