Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Рома» потеряла Перотти на три недели из-за травмы

16:31
Диего Перотти. Фото AFP
Диего Перотти. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Ромы» Диего Перотти получил травму и пропустит три недели. Об этом сообщает Retesport. У футболиста диагностировано растяжение бедра.

Сообщается, что футболист получил повреждение в товарищеском матче с «Кальяри» (2:2). Ранее появилась информация, что игрока предложили «Зениту», а также о том, что им интересуется «Спартак».

В сезоне-2019/20 32-летний провел за «Рому» 26 матчей, на его счету шесть голов и четыре результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в четыре миллиона евро. Его контракт с римским клубом действует до конца июня 2021 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир