«Рома» понесла рекордные убытки в этом сезоне

«Рома» понесла рекордные убытки в размере 126,4 миллиона евро за первые 9 месяцев сезона-2019/20, пишет Football Italia.

Сообщается, что это почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом сезоне (29,5 миллиона евро). Финансовые потери римского клуба связаны с пандемией коронавируса, также сказался тот факт, что «Рома» не попала в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

Общая задолженность «Ромы» оценивается в 278,5 миллиона евро.