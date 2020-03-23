«Рома» поддержала врачей и медсестер, которые борются против коронавируса

«Рома» решила поддержать медицинских работников во время пандемии коронавируса.

— В Италии по меньшей мере 18 врачей и медсестер умерли от коронавируса, -говорится в сообщении пресс-службы. — За последние несколько недель более 40 медицинских работников умерли во всем мире при лечении пациентов с коронавирусом. «Рома» решила почтить тех, кто работает на передовой каждый день.

Где бы вы ни находились, если у вас есть родственник, друг, коллега или любимый человек, который сражается на передовой во время этого кризиса, мы хотели бы воздать им должное за то, что они делают. Пришлите нам их фотографию и расскажите нам их историю.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.