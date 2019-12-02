«Рома» победила «Верону» и вернулась в зону Лиги чемпионов
«Верона» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии проиграла «Роме» — 1:3. В составе хозяев отличился Марко Фараони. У гостей забили Джастин Клайверт, Диего Перотти (с пенальти) и Генрих Мхитарян.
Римляне набрали 28 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» (18) — девятая.
Чемпионат Италии. Серия А
14-й тур
«Верона» — «Рома» — 1:3 (1:2)
Голы: Клайверт, 17 (0:1). Фараони, 21 (1:1). Перотти, 45 — с пенальти (1:2). Мхитарян, 90+2 (1:3).
«Верона»: Сильвестри, Боккетти, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Лазович, Верре (Сальседо, 65), Дзакканьи (Паццини, 80), Пессина (Мигел Велозу, 70), Амрабат, Ди Кармине.
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Сантон, Смоллинг, Манчини, Верету, Пеллегрини, Диавара, Джеко (Фасио, 86), Дженгиз Юндер (Мхитарян, 67), Клайверт (Перотти, 35).
Предупреждения: Пеллегрини, 28. Гюнтер, 44. Манчини, 61. Боккетти, 64. Диавара, 70. Амрабат, 87.
Судья: Гвида (Италия).
1 декабря. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2019-2020/