«Рома» победила «Верону» и вернулась в зону Лиги чемпионов

«Верона» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии проиграла «Роме» — 1:3. В составе хозяев отличился Марко Фараони. У гостей забили Джастин Клайверт, Диего Перотти (с пенальти) и Генрих Мхитарян.

Римляне набрали 28 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Верона» (18) — девятая.

Чемпионат Италии. Серия А

14-й тур

«Верона» — «Рома» — 1:3 (1:2)

Голы: Клайверт, 17 (0:1). Фараони, 21 (1:1). Перотти, 45 — с пенальти (1:2). Мхитарян, 90+2 (1:3).

«Верона»: Сильвестри, Боккетти, Фараони, Гюнтер, Ррахмани, Лазович, Верре (Сальседо, 65), Дзакканьи (Паццини, 80), Пессина (Мигел Велозу, 70), Амрабат, Ди Кармине.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Сантон, Смоллинг, Манчини, Верету, Пеллегрини, Диавара, Джеко (Фасио, 86), Дженгиз Юндер (Мхитарян, 67), Клайверт (Перотти, 35).

Предупреждения: Пеллегрини, 28. Гюнтер, 44. Манчини, 61. Боккетти, 64. Диавара, 70. Амрабат, 87.

Судья: Гвида (Италия).

1 декабря. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты