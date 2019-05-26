"Рома" обыграла "Парму", "Фиорентина" и "Дженоа" сыграли вничью

"Рома" победила "Парму" в матче 38-го тура чемпионата Италии (2:1). Римляне заняли 6-е место и сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. "Крестоносцы" расположились на 14-й строчке.

В других матчах "Фиорентина" и "Дженоа" сыграли вничью (0:0), "Удинезе" обыграл "Кальяри" (2:1).

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Рома" - "Парма" - 2:1 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 35 (1:0). Жервинью, 86 (1:1). Перотти, 89 (2:1).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Де Росси (Дженгиз Юндер, 82), Пасторе (Кристанте, 57), Пеллегрини, Джеко (Шик, 62), Эль-Шаарави, Перотти.

"Парма": Фраттали, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони (Гаццола, 79), Гальоло, Куцка, Деци, Штулац (Мачин, 66), Чераволо, Жервинью, Спрокати (Диакате, 90).

Предупреждения: Куцка, 38. Перотти, 40. Пеллегрини, 78.

Судья: Маццолени.

26 мая. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".

"Фиорентина" - "Дженоа" - 0:0

"Фиорентина": Лафон, Бираги, Пеццела, Витор Угу, Миленкович, Бенасси, Верету (Дабо, 90), Фернандес, Жерсон, Муриэль, Кьеза.

"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Педру Перейра (Санабрия, 81), Бираски, Ромеро, Мигел Велозу, Радованович, Бесса (Ролон, 87), Пандев (Гюнтер, 84), Куаме.

Предупреждения: Жерсон, 21. Радованович, 82. Бесса, 83.

Судья: Орсато.

26 мая. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

"Кальяри" - "Удинезе" - 1:2 (1:0)

Голы: Паволетти, 17 (1:0). Халльфредссон, 59 (1:1). Де Майо, 69 (1:2).

"Кальяри": Краньо, Срна (Падоин, 76), Клаван, Ликояннис, Пизакане, Ионицэ, Кастро (Бирса, 68), Жоау Педру, Барелла, Брадарич (Черри, 82), Паволетти.

"Удинезе": Муссо, Де Майо, Самир, Трост-Эконг, тер Авест, Халльфредссон, Агьеманг-Баду (Уилмот, 84), Мандрагора (Мичин, 88), Д`Алессандро, Теодорчик, Пуссетто (Лазанья, 77).

Предупреждения: Срна, 64. Муссо, 83. Клаван, 84. Уилмот, 87.

Судья: Вольпи.

26 мая. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".

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