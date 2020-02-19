«Рома» могла купить Холанна за 4 миллиона евро. Сейчас он блистает в «Боруссии»

Директор женской команды «Ромы» Себино Нела рассказала, что мужскому клубу два года назад предлагали Эрлина Холанна за 4 миллиона евро. В результате сделка не состоялась, норвежец перешел из «Мольде» в «Зальцбург». В январе этого года он присоединился к дортмундской «Боруссии» за 45 миллионов евро и на данный момент забил 11 голов в 8 играх.

— «Роме» предоставился шанс подписать Эрлина Холанна два года назад за 4 миллиона евро, — цитирует Football Italia Нелу. — Бывший игрок «Ромы» предложил его Мончи, но клуб отказался, и он ушел в «Зальцбург».

Накануне Холанн сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).