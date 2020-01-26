«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в 174-м римском дерби

«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:1. Римское дерби стало 174-м в истории (с учетом только официальных игр). На счету «волков» 65 побед, у «Лацио» 46, ничья стала 63-й в истории.

«Лацио» упустило шанс сравняться по очкам с идущим вторым «Интером». По потерянным очкам «орлы» вторые, в 5 очках от действующего чемпиона «Ювентуса».

«Рома» в таблице идет четвертой.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

«Рома» — «Лацио» — 1:1 (1:1)

Голы: Джеко, 26 (1:0). Ачерби, 34 (1:1).

«Рома»: Пау Лопес, Сантон (Коларов, 83), Смоллинг, Спинаццола, Манчини, Кристанте, Верету (Пасторе, 90), Пеллегрини, Джеко, Дженгиз Юндер, Клайверт (Перотти, 81).

«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 46), Лукас, Лулич, Луис Альберто (Пароло, 71), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 76).

Предупреждения: Луис Фелипе, 39. Джеко, 53. Милинкович-Савич, 64. Лулич, 82. Коларов, 87. Иммобиле, 90.

Судья: Кальварезе.

26 января. Рим. Стадион Олимпийский.