«Рома» готова платить Милику 4,5 миллиона евро в год

«Рома» продолжает вести переговоры с «Наполи» по переходу нападающего Аркадиуша Милика в ближайшее трансферное окно. 26-летний поляк пока не решил, где ему лучше продолжить карьеру, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Римляне предлагают нападающему контракт на 5 лет с зарплатой в 4,5 миллиона евро за сезон.

В сезоне-2019/20 Милик провел за «Наполи» 35 матчей и забил 14 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость поляка в 32 миллиона евро.