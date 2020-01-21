Родители соперников обозвали 13-летнего футболиста «обезьяной»

13-летний футболист пострадал от расистских оскорблений в матче юношеской лиги Италии между «Барсановой» и «Пьянеццой», сообщает Daily mail. Юный игрок «Барсановы» по имени Шогбанду во втором тайме стал требовать у судьи пенальти. В ответ на это игроки соперников стали оскорблять его, к чему присоединились и некоторые из их родителей.

Известно, что подростка в числе прочего назвали «обезьяной» и «ниггерским д...мом».

Арбитр принял решение остановить матч. При этом оскорбления в сторону Шогбанду продолжались, в том числе кто-то крикнул ему: «Ждем тебя снаружи, ты увидишь, что мы сделаем».

Президент «Пьянеццы» Джанни Коррарати уже принес извинения за инцидент и назвал подобное поведение неприемлемым.