Роберто Манчини: «Вид военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о влиянии пандемии коронавируса на страну. Италия — один из эпицентров болезни.

— В последние несколько недель я звонил некоторым своим игрокам, особенно тем, кто получил травму и у кого есть симптомы, — приводит слова специалиста Football Italia. — Должен признать, что был разочарован отменой чемпионата Европы.

Вид военных машин, вывозящих гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду. Мысль о том, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях, абсурдна. Наши врачи проделывают героическую работу. Вот почему даже не рассматриваю возможность уехать из Италии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 393 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.