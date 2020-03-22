Роберто Манчини рассказал, что его друг детства умер от коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о том, что его друг скончался из-за коронавируса.

— Моя сестра позвонила мне и сказала, что из-за коронавируса умер мой друг детства, — цитирует La Gazzetta dello Sport Манчини. — Мы вместе играли в футбол, когда были детьми. Он работал волонтером в медицинской службе в моем родном городе Джези. Я переживаю за своих родителей, которые также живут в Джези, хоть с ними и все в порядке. Несмотря на то, что происходит, даже не думаю уезжать из Италии, потому что чувствую себя здесь в безопасности и полностью уверен во врачах, которые выполняют героическую работу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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