Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своем отношении к нападающему «Брешиа» Марио Балотелли. Форвард не был вызван в сборную на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Боснией и Герцеговиной и Арменией.

— Я люблю Марио. Он при мне начинал свою карьеру, — цитирует AFP Манчини. — Надеюсь, что однажды снова вызову его в сборную. Потому что это будет означать, что он преуспел. Если я его и вызову, то только по объективным причинам.