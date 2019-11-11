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Роберто Манчини: «Думаю, что Роналду извинится и все пройдет»

11 ноября 2019, 19:07
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поведение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.

— Я не знаю всей ситуации, но игроки должны с уважением относиться к своему тренеру и партнерам по команде, будь то великие чемпионы, молодежь или опытные игроки, — цитирует A Bola Манчини. — Порой досада или разочарование могут влиять на поведение. Но я думаю, что он извинится и все пройдет.

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