Роберто Манчини: «Балотелли в «Брешиа»? Все зависит от него, я ничего не могу для него сделать»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал информацию о скором переходе Марио Балотелли в «Брешиа». Также он назвал фаворитов предстоящего сезона.

— Ювентус", безусловно, фаворит. Не будем забывать, что он выигрывал предыдущие восемь лет и еще усилился, — цитирует La Gazzetta dello Sport Манчини. — За ним идут «Интер» и «Наполи». У неаполитанцев те же игроки, что играли вместе много лет, а «Интер» многих поменял и потерял несколько важных игроков, таких, как Икарди и Перишич.

Что касается Балотелли в «Брешиа», то все зависит от него. Возможно, играя ближе к дому, он почувствует себя более непринужденно. Мне он нравится, но я для него ничего не могу сделать.