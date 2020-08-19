Рикардо Родригес прибыл на медосмотр в «Торино»

Защитник «Милана» Рикардо Родригес должен в ближайшее время стать игроком «Торино», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Быки» согласовали детали трансфера 27-летнего швейцарца с «Миланом» и должны вскоре завершить сделку. Футболист уже прибыл в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Во второй половине прошлого сезона Родригес выступал на правах аренды в ПСВ, где провел 6 матчей.