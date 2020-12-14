Райола жалеет, что привез Златана в MLS, и прочит ему будущее президента УЕФА

Агент Мино Райола уверен, что у его клиента Златана Ибрагимовича большое будущее в футбольном руководстве. По мнению Райолы, 39-летний форвард «Милана» может стать главой УЕФА.

— Я допустил ошибку, привезя его в MLS. Это была пустая трата времени, — цитирует Football Italia Райолу. — Думаю, Златана ждет значительная роль в футболе. Возможно, он станет президентом УЕФА и кардинально реформирует игру.