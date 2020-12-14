Райола жалеет, что привез Златана в MLS, и прочит ему будущее президента УЕФА
14 декабря 2020, 22:45
Агент Мино Райола уверен, что у его клиента Златана Ибрагимовича большое будущее в футбольном руководстве. По мнению Райолы, 39-летний форвард «Милана» может стать главой УЕФА.
— Я допустил ошибку, привезя его в MLS. Это была пустая трата времени, — цитирует Football Italia Райолу. — Думаю, Златана ждет значительная роль в футболе. Возможно, он станет президентом УЕФА и кардинально реформирует игру.
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