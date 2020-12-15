Райола считает, что Балотелли может вывести «Монцу» в серию А

Агент нападающего Марио Балотелли Мино Райола рассказал, что думает о будущем игрока в «Монце».

30-летний итальянский форвард перешел в клуб из серии B 7 декабря 2020 года на правах свободного агента.

— Балотелли может стать фундаментом для «Монцы», — цитирует Райолу Goal. — Его потенциал неоспорим, мы сделаем все возможное, чтобы привести его в отличную форму.

Переход Балотелли является сигналом, что «Монца» не будет долго играть в серии B.

После 11 туров серии B «Монца» набрала 17 баллов и расположилась на 9-м месте.