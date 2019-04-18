Расистская кричалка фанатов "Лацио" в адрес Бакайоко. Видео

Фанаты "Лацио" оскорбляли полузащитника "Милана" Темуе Бакайоко на расовой почве, сообщает Football Italia. Во время матча чемпионата Италии 13 апреля болельщики римлян скандировали "этот банан для Бакайоко". Видео кричалки попало в сеть.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Милана".
A shocking clip emerges of #Lazio fans racially abusing #ACMilan midfielder Tiemoue Bakayoko https://t.co/HxZTPKewxc #SerieA #FIGC #kickitout #notoracism pic.twitter.com/Mm5BzOBG3w– footballitalia (@footballitalia) 18 апреля 2019 г.
Загрузка...