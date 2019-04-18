17:14 18 апреля | Футбол — Италия

Расистская кричалка фанатов "Лацио" в адрес Бакайоко. Видео

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Фанаты "Лацио" оскорбляли полузащитника "Милана" Темуе Бакайоко на расовой почве, сообщает Football Italia. Во время матча чемпионата Италии 13 апреля болельщики римлян скандировали "этот банан для Бакайоко". Видео кричалки попало в сеть.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Милана".

 

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