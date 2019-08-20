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Рафаэл Леан: «Сравнивать меня и Роналду — это слишком»

20 августа 2019, 15:06
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леан отметил, что его рано пока сравнивать с Криштиану Роналду. Бразилец был подписан этим летом из «Лилля» за 35 миллионов евро.

— Сравнение меня с Роналду — это слишком, — цитирует A Bola Леана. — Мне придется много работать, чтобы достичь этого уровня. Меня очень хорошо приняли в «Милане», и я рад быть частью этого клуба, который готов делать ставку на молодых игроков. Это мечта для меня.

В Италии команды очень сильны тактически. Мне нужно улучшать свой футбол в соответствии с требованиями тренера.

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