Раджа Наингголан: «В «Интере» ко мне относились как к посредственному игроку»

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан считает, что его команда справедливо отобрала очки у «Интера» в чемпионате Италии. Встреча завершилась вничью, а гол «Кальяри» забил как раз Наингголан, арендованный у «Интера».

— Я думаю, мы с самого начала играли хорошо, — цитирует DAZN Наингголана. — Показали характер, хотя некоторые моменты трактовались в пользу «Интера» и против нас. Нужно посмотреть повторы.

Я очень уважаю фанатов «Интера» и бывших партнеров по команде. Но чувствовал, что там ко мне относятся как к посредственному игроку. Желаю «Интеру» всего наилучшего в будущем. Не знаю, что меня ждет впереди. Просто борюсь за свою команду.