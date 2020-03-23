Раджа Наингголан: «Неплохо справляюсь с затворничеством, но начинаю терять чувство времени»

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан рассказал, как проводит паузу в чемпионате. Она связана с пандемией коронавируса, Италия — один из эпицентров болезни.

- Я неплохо справляюсь с затворничеством, жду новостей о том, когда мы вернемся к игре, — приводит слова бельгийца Football Italia. — Однако я начинаю терять чувство времени. Мы играем на Playstation, смотрим телевизор, у меня есть диджейский пульт, которым я иногда пользуюсь, чтобы повеселиться, иначе дни кажутся одинаковыми.

Знаю, что люди любят писать, что я создаю проблемы в раздевалке, но все это придумано. Ладил со всеми, с кем работал. Мне никогда не приходилось врать или придумывать что-либо, просто говорю то, что думаю.