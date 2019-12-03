Раджа Наингголан: «Кальяри» продолжит мечтать, пока может»

Полузащитник «Кальяри» Раджа Наингголан прокомментировал победу над «Сампдорией» (4:3) в матче 14-го тура чемпионата Италии. Команда отыгралась с 1:3, и вырвала победу в компенсированное ко второму тайму время.

— При счете 1:2 пропустили глупый гол, люди думали, что все кончено, но мы продолжали верить, — приводит слова бельгийца Football Italia. — Я особенно рад, что Черри забил победный гол, потому что его слишком много критиковали, он не заслуживал этого.

Мы верили до конца, имели шансы и в первой половине матча, но вторая была экстраординарной. Необычно, что «Кальяри» набрал 28 очков после 14 туров. Мечтать не вредно, но наступят негативные моменты. Любая команда, пробующая что-то новое, неизбежно ошибется на этом пути. Но мы продолжим мечтать, пока можем это делать.

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