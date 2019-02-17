Раджа Наигголан: "Надеюсь, что Икарди вернется настолько быстро, насколько это возможно"

Бельгийский полузащитник "Интера" Раджа Наингголан выразил надежду на то, что форвард команды Мауро Икарди в скором времени вернется в состав.

- Думаю, что насчет этой темы уже было много внефутбольных разговоров, и они отвлекают, - приводит слова Наингголана Sky Sport Italia. - Надеюсь, что Икарди и Ванда Рама все решат между собой, потому что у нас единая команда, и мы хотим побеждать. Мауро всегда преодолевал препятствия, так что я надеюсь, что он вернется настолько быстро, насколько это возможно. Он уже показал, на что он способен, каким бомбардиром он является. Но если он хочет идти дальше, ему нужен каждый из нас.

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