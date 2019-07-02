Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в "Ювентус"

Новичок "Ювентуса", полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", на пресс-конференции, посвященной переходу в итальянскую команду рассказал о взаимоотношениях с бывшим вратарем "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном, сообщает GFFN.

– Знаете, я много говорил с Буффоном, он рассказывал мне о "Ювентусе", давал советы. Считаю его одним из лучших. С таким человеком можно было поговорить об этом клубе. Его мнение – особенное для меня. Во всем, что касается футбола, моя мама – мой агент. Мы работаем вместе, она помогает мне как агент. Она – человек, чьи взгляды для меня очень важны, – цитирует Рабьо GFFN.

В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ" забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом. Хавбек будет выступать под 25-м номером за "Ювентус".

Рабьо перешел в "Ювентус"